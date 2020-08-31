«ترامب» يُهدد باستخدام القوة لوقف أعمال الشغب بالبلاد

كان ترامب الابن، قد شن هجومًا آخر، على المرشح الرئاسى في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، بمقطع فيديو جديد نشره عبر حسابه بموقع تويتر، ووصف ابن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بايدن فى الفيديو بإنه متورط فى حشد التيار الراديكالى المتورط فى المظاهرات التى تشهدها الولايات المتحدة الأمريكى حالياً، وكتب قائلاً “لا تدع وسائل الإعلام تخدعك، جو بايدن ليس معتدلاً”.

بينما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوة هي الطريقة الوحيدة لوقف أعمال الشغب المنتشر في البلاد حاليا.

وأضاف ترامب، في تغريدة على “تويتر”: “الطريقة الوحيدة لإيقاف العنف الذي يديره الديمقراطيون، في المدن حيث الجريمة، هي استخدام القوة”.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس ترامب، على خلفية الاضطرابات في بورتلاند الأمريكية، عمدة هذه المدينة، تيد ويلر، إلى استخدام الحرس الوطني لوقف أعمال الشغب والعنف في المدينة، وشجب ترامب تصرفات المتظاهرين بحسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

واندلعت الاحتجاجات، بعد اغتيال الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد في مينيابوليس، ولم تنحسر في بورتلاند للشهر الثالث. ومن وقت لآخر، تعلن الشرطة أن ما يحدث هو أعمال شغب وتقوم باعتقالات.

The only way you will stop the violence in the high crime Democrat run cities is through strength! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020