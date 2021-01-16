ترامب يُوجه «بتقليص» استيراد البضائع والخدمات من الصين

مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي رويرت أوبراين أعلن أن الرئيس دونالد ترامب وجه الحكومة بدراسة سبل تقليص استيراد البضائع والخدمات الصينية إلى أدنى حد، وذلك بهدف تقيلص خطر التجسس.

واتهم أوبراين الصين بأنها تستهدف أنظمة المعلومات للأجهزة الحكومية الأمريكية في محاولة للحصول على البيانات الشخصية والخطط العسكرية وغيرها من البيانات من خلال القرصنة الإلكترونية وغيرها من الوسائل.

وأضاف أنه “لهذا السبب يجب أن تتخذ الولايات المتحدة الخطوات اللازمة لحماية المصالح الأمريكية ويجب أن نعدل قواعدنا وسياساتنا ونتخذ خطوات ضرورية أخرى لتقليص خطر التجسس الصيني الذي يستهدف الحكومة الفدرالية”.وفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم” .

وأشار إلى أن ترامب وجه الحكومة بدراسة الإمكانية لتقليص استيراد البضائع والخدمات من الصين، دون أن يحدد ما هي البضائع التي يدور الحديث عنها.

من جهته، قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية لـ”رويترز” إن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو منع الصين من دخول شبكات المعلومات الأمريكية، مشيرا إلى أن استخدام أي معدات صينية قد يصبح “نقطة ضعف” بالنسبة للولايات المتحدة.