«ترامب» يُوعز بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بالسفن الأمريكية

وجهت البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفننا في البحر. [رويترز]

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه أمر البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بالسفن الأمريكية في البحر بعد أسبوع من اقتراب 11 زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني بدرجة خطيرة من سفن أمريكية في الخليج.

وبحسب ما أفادت وكالة “رويترز”، فإن حوادث اقتراب الزوارق العسكرية الإيرانية بشدة من السفن الأمريكية تكررت في عامي 2016 و2017، وفي عدة مناسبات أطلقت السفن التابعة للبحرية الأمريكية طلقات تحذيرية على الزوارق الإيرانية لدى اقترابها بشدة منها.

وللبحرية الأمريكية سلطة اتخاذ إجراء للدفاع عن النفس لكن تصريحات ترامب تمضي فيما يبدو لأبعد من ذلك ومن المرجح أن تزيد من حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بحسب “رويترز”,

وكتب ترامب على تويتر بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق أول قمر صناعي عسكري في مداره: “وجهت البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفننا في البحر”.

وفي وقت سابق هذا الشهر قال الجيش الأمريكي إن 11 زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني اقتربت بشكل خطير من سفينة تابعة للبحرية الأمريكية ووصفت سفن حرس السواحل في الخليج الواقعة بأنها ”خطيرة واستفزازية“.

واقتربت الزوارق الإيرانية في لحظة ما إلى مسافة عشر ياردات من السفينة الأمريكية.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة هذا العام بعد أن قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وردت إيران يوم الثامن من يناير الماضي، بهجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق التي تتمركز فيها قوات أمريكية، ولم يقتل أحد من القوات الأمريكية لكن تم تشخيص حالة أكثر من مئة منهم في وقت لاحق بإصابة في المخ.

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