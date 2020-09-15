جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في البيت الأبيض، قبيل بدء مراسم توقيع اتفاقات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

وذكر ترامب أن “خمس أو ست دول عربية أخرى قد تنضم إلى اتفاقيات مماثلة مع إسرائيل”.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن الرئيس الأمريكي قوله: “لدينا على الأقل خمس أو ست دول ستنضم إلينا قريبا جدا، سبق أن بدأنا التشاور معها”، من دون تسمية هذه الدول.

وأضاف: “سنرى دولا متعددة تنضم وأن أشياء رائعة ستحدث وسنرى آنذاك السلام الحقيقي”.

وتابع ترامب: “أعتقد أن الفلسطينيين يرون ما يحدث، أعتقد أننا سنرى الفلسطينيين في مرحلة ما لديهم سلام من دون سفك الدماء”.

وكشف الرئيس الأميركي أنه يتوقع “أنه بعد الانتخابات سنرى عودة إيران متطلعة إلى عقد صفقة جديدة مع الولايات المتحدة”.

واستقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم، وزيري خارجية الإمارات والكيان الإسرائيلي لدى وصولهما البيت الأبيض.

ويضم الوفد الإماراتي إلى واشنطن وزير الاقتصاد، ووزير الدولة للشؤون المالية، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، بالإضافة إلى وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعددا من المسؤولين.

أما الوفد الإسرائيلي فيضم رئيس جهاز المخابرات يوسي كوهين، ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات.

وتشارك البحرين في التوقيع على اتفاق السلام ممثلة بوزير خارجيتها عبد اللطيف الزياني، وذلك بعدما أعلنت قبل أيام توصلها إلى اتفاق مماثل مع الكيان الإسرائيلي.