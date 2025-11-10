تربية طرابلس تبحث خطة لتغطية النقص في الكوادر التعليمية

عقد وكيل وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون المراقبات محسن الكبير اجتماعًا موسعًا ضم مراقبي التربية والتعليم ببلديات طرابلس الكبرى، بحضور مديري مكاتب الشؤون القانونية، وشؤون المراقبات، والمتابعة وتقييم الأداء، إلى جانب مديري إدارات الاحتياط العام والموارد البشرية، ومدير مكتب الاحتياط العام بالبلديات.

وناقش المجتمعون آلية التنسيق للاستفادة من فائض الاحتياط لتغطية العجز القائم في عدد من المؤسسات التعليمية، إلى جانب وضع تصور لإدماج غير المكلفين بجداول دراسية في برامج ودورات رفع كفاءة، بالتنسيق مع المركز العام للتدريب وتطوير التعليم وفروعه.

ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوصيات ورشة عمل مراقبي التربية والتعليم التي أقيمت منتصف سبتمبر الماضي في مدينة صبراتة تحت شعار مدرستي… مستقبلي.