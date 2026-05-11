ترتيبات جديدة لتنقل «الحجاج الليبيين» في الأراضي المقدسة

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا تخصيص حافلة لكل مجموعة تضم 48 حاجًا، ضمن الترتيبات التنظيمية الخاصة بخدمة الحجاج الليبيين خلال موسم حج 1447 هجري الموافق 2026 ميلادي.

وأوضحت الهيئة أن خطة النقل تهدف إلى تأمين تنقلات الحجاج بين المطارات والفنادق والمشاعر المقدسة، بما يضمن سهولة الحركة وراحة ضيوف الرحمن طوال الرحلة الإيمانية.

وبيّنت الهيئة أن التنظيم يشمل مرافقة الحجاج منذ لحظة وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى أداء المناسك في عرفات ومزدلفة ومنى، إضافة إلى التنقلات المرتبطة بالإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وصولًا إلى المطارات المخصصة للمغادرة.

ووفق الترتيبات المعلنة، يشمل المسار الأول الحجاج القادمين والمغادرين عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة، حيث تتضمن الرحلة التنقل بين المطار وفندق مكة المكرمة ومنطقة المشاعر المقدسة.

أما المسار الثاني فيخص الحجاج القادمين والمغادرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، ويتضمن التنقل بين المطار وفندق المدينة المنورة وفندق مكة المكرمة، ثم الانتقال إلى المشاعر المقدسة في عرفات ومنى ومزدلفة.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تنظيمية متكاملة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للحجاج الليبيين، وضمان انسيابية التنقلات خلال موسم الحج.