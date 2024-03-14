ترتيبات لانعقاد الملتقى الليبي المالطي للتجارة والتصدير

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، خلال لقاءه سفير جمهورية مالطا لدى دولة ليبيا تشارلز صاليبا، الترتيبات الجارية لعقد الملتقى الليبي المالطي للتجارة والتصدير خلال الفترة 24 – 26 أبريل 2024م بجمهورية مالطا.

وناقش اللقاء الذي عُقد بديوان الوزارة في طرابلس، الصعوبات التي تواجه قطاع الأعمال وأصحاب الشركات المتعاملين في البلدين وسُبل تذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن الحويج قوله، إن دولة ليبيا تتجه نحو الاستقرار السياسي والأمني بكافة المناطق مما يدعم خطة التنمية للاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاعمال عبر القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأضاف الوزير أن الملتقى الليبي المالطي – الذي سيقام تحت رعاية وزارة التجارة المالطية ومؤسسة تجارة مالطا وبمشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة للمعارض ومركز تنمية الصادرات الليبي – يمثل فرصة لتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات وزيادة حجم المبادلات التجارية والتعاون في مجال جودة المنتجات الأوروبية لنفاذ السلع الليبية إلى الأسواق المالطية والأوروبية.

كما دعا الحويج إلى تأسيس مجلس أصحاب الاعمال الليبي المالطي يتولى تسهيل الإجراءات لصالح أصحاب الشركات والمستثمرين مع الجهات المختصة وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.