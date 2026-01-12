ترتيبات مالية بديلة على طاولة «المجلس الأعلى للدولة»

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الاثنين 12 يناير، وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وبحث اللقاء مستجدات الوضع المالي العام، وآليات الصرف المقترحة خلال المرحلة المقبلة في ظل استمرار تعثر اعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2026، وما يترتب على ذلك من تحديات تمس استمرارية عمل المؤسسات الحكومية وتنفيذ التزاماتها المالية.

وناقش الجانبان مراحل الإنجاز المتحققة في مشروع مطار طرابلس العالمي، وواقع سير الأعمال فيه، إضافة إلى استعراض عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها في مختلف مناطق البلاد، مع الوقوف على نسب الإنجاز المحققة والتحديات التي تواجه تنفيذها.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق بين المجلس الأعلى للدولة والجهات التنفيذية، بهدف ضمان استمرارية المشاريع الحيوية، والحفاظ على الاستقرار المالي، وتفادي أي تعثر قد ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.