ترتيبات موسم الحج 1447هـ.. توقيع عقد النقل وتحديد موعد أولى الرحلات

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، استكمال أولى خطوات الاستعداد لموسم الحج 1447هـ، عبر توقيع عقد نقل حجاج بيت الله الحرام مع شركة البراق للنقل الجوي، التي ستتولى مهمة نقل الحجاج ضمن برنامج “ركب الأبرار”، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

ووفق بيان صادر عن الهيئة، يمثل توقيع العقد محطة أساسية في مسار التحضيرات للموسم، حيث تتسارع الجهود وتتكامل الترتيبات لضمان تنظيم عملية التفويج بكفاءة عالية، بما يحقق راحة الحجاج وسلامة تنقلهم إلى الأراضي المقدسة.

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة عن موعد انطلاق أولى رحلات الحج، محددة يوم 7 مايو المقبل بداية لعملية التفويج، التي تمتد على مدار عشرة أيام متواصلة، ضمن جدول زمني منظم يهدف إلى توزيع الرحلات بشكل متوازن.

وأوضحت أن خطة التشغيل تتضمن تسيير أربع رحلات يومياً، لنقل أكثر من 700 حاج في اليوم الواحد، عبر عدد من المطارات الليبية، تشمل مطار معيتيقة ومصراتة وبنينا والأبرق وطبرق وسبها، بما يعزز مرونة التنقل ويخفف الضغط على الحجاج.

وأكدت الهيئة أن هذه الترتيبات تأتي ضمن تنسيق متواصل مع الجهات المعنية لتأمين النقل الجوي وضمان انسيابية الرحلات، مع اعتماد آليات تنظيمية دقيقة تسهم في وصول الحجاج في مواعيد محددة، وتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر.

ويعكس هذا التنظيم توجه الهيئة نحو تحسين تجربة الحجاج، من خلال إدارة عملية التفويج وفق معايير واضحة، تضمن الكفاءة والانسيابية، وتواكب الزيادة في أعداد الحجاج الليبيين سنوياً.

هذا وتولي ليبيا اهتماماً متزايداً بتنظيم موسم الحج، عبر تطوير آليات النقل والتفويج، وتعزيز الشراكات مع شركات الطيران، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج، ويواكب الجهود الإقليمية لتنظيم رحلات الحج بكفاءة عالية، في ظل الطلب المتنامي على أداء المناسك.