ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز «ريال مدريد» على «إشبيلية»

انتزع ريال مدريد المركز الثاني من غريمه برشلونة، وبات وصيف جاره اللدود أتلتيكو بفوزه على ضيفه إشبيلية 4-2 الأحد في المرحلة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجّل أهداف “الميرنغي” كيليان مبابي وفيديريكو فالفيردي وأنطونيو روديغر وإبراهيم دياز، فيما جاء هدفا النادي الأندلسي عن طريق إسحاق روميرو ودودي لوكيباكيو.

بينما كان نادي برشلونة قد خسر من نظيره أتلتيكو مدريد بهدفين لواحد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي”، السبت الماضي.

وأصبح ترتيب أصحاب المراكز السبعة الأولى على الشكل التالي:

-أتلتيكو مدريد (41 نقطة، 21+).

-ريال مدريد (40 نقطة، 24+).

-برشلونة (38 نقطة، 29+).

-أثلتيك بلباو (36 نقطة، 12+).

-ريال مايوركا (30 نقطة، 2-).

-فياريال (27 نقطة، 1+).

-ريال سوسيداد (25 نقطة، 3+).