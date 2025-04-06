ترتيب الدول العربية حسب نسبة «النساء» في البرلمان. ماذا عن ليبيا؟

كشفت خريطة “النساء في السياسة 2025″، التي قدمها الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة للمرأة، عن هيمنة الرجال على مراكز صنع القرار، في الدول العربية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، “تمثيلًا منخفضًا للنساء في جميع مستويات صنع القرار عالميًا”.
وفيما يلي البيانات بالتفصيل بحسب “سبوتنيك”:
- 87 دولة في العالم تولت فيها المرأة القيادة.
- 27 % مقاعد البرلمانيين.
- %23 من مناصب الوزراء.
- %36 من المناصب في المجالس التشريعية المحلية.
ترتيب الدول العربية بحسب نسبة تمثيل “النساء” في البرلمان
- الإمارات 5
- العراق 76
- مصر 86
- جيبوتي 94
- المغرب 102
- موريتانيا 105
- البحرين 123
- السعودية 125
- الأردن 127
- الصومال 130
- جزر القمر 138
- ليبيا 139
- تونس 141
- سوريا 167(البرلمان الذي تم حلّه)
- الجزائر 171
- لبنان 171
- قطر 177
- عمان 183
- اليمن 188
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