ترتيب الدول العربية حسب نسبة «النساء» في البرلمان. ماذا عن ليبيا؟

كشفت خريطة “النساء في السياسة 2025″، التي قدمها الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة للمرأة، عن هيمنة الرجال على مراكز صنع القرار، في الدول العربية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، “تمثيلًا منخفضًا للنساء في جميع مستويات صنع القرار عالميًا”.

وفيما يلي البيانات بالتفصيل بحسب “سبوتنيك”:

87 دولة في العالم تولت فيها المرأة القيادة.

27 % مقاعد البرلمانيين.

%23 من مناصب الوزراء.

%36 من المناصب في المجالس التشريعية المحلية.

ترتيب الدول العربية بحسب نسبة تمثيل “النساء” في البرلمان

الإمارات 5

العراق 76

مصر 86

جيبوتي 94

المغرب 102

موريتانيا 105

البحرين 123

السعودية 125

الأردن 127

الصومال 130

جزر القمر 138

ليبيا 139

تونس 141

سوريا 167(البرلمان الذي تم حلّه)

الجزائر 171

لبنان 171

قطر 177

عمان 183

اليمن 188