ترتيب تونسي – جزائري للقمة المغاربية «الثلاثية» في طرابلس

أجرى وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الأحد، محادثات مع نظيره التونسي، محمد علي النفطي، الذي يجري زيارة عمل إلى الجزائر، إذ هيمنت الترتيبات للقمة المغاربية الثلاثية المقررة بالعاصمة طرابلس على محادثات الوزيرين.

وقال عطاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي، إنهما تطرّقا إلى التحضيرات الخاصة بانعقاد القمة الثلاثية المقبلة بين الجزائر وتونس وليبيا، المزمع عقدها قريباً في العاصمة الليبية طرابلس، وأضاف: «أكدنا التزامنا بتجسيد ما أفضت إليه قمة تونس من قرارات وتوصيات تهدف لإقامة مشاريع تعاون ثلاثية تتماهى مع ما تشتركُ فيه دُوَلُنَا الثلاث من اهتمامات وشواغل وأولويات».

وشدّد على أن «الجزائر وتونس تواصلان، بصوت واحد وموحد، الدفاعَ عن حق أشقائنا الليبيين في إنهاء الأزمة التي ألمَّت بهم، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، والتوجه نحو انتخابات حرة ونزيهة تطوي صفحة الخلاف والانقسام بصفة نهائية وتضع ليبيا من جديد على درب الأمن والأمان والرفاه».

بدوره، عبر وزير الخارجية التونسي عن «طموحات بلاده لمرحلة جديدة من البناء والتشييد والشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات».