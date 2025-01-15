ترتيب هدّافي الدوري الإنكليزي.. هل بقي «صلاح» بالقمة؟

اشتد صراع ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعدما افتتح اللاعب كريس وود الأهداف في مباراة فريقه نوتينغهام فورست أمام ضيفه ليفربول، أمس الثلاثاء، في الجولة الـ21 بالبريميرليغ.

وحافظ النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، على صدارة جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 18 هدفا، على الرغم من عدم تسجيله في مباراة نوتينغهام فورست.

وواصل النجم الإنجليزي كول بالمر لاعب تشيلسي، ملاحقة الثنائي محمد صلاح وإيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي، في جدول الهدافين، بعدما سجل هدفا في شباك بورنموث في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

ورفع بالمر رصيده من الأهداف إلى 14 هدفا في المركز الثالث بجدول ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي.

ورفع النجم النيوزيلندي كريس وود لاعب نوتينغهام فورست رصيده إلى 13 هدفا في المركز الرابع بجدول الهدافين بعدما سجل هدفا في شباك ليفربول.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:

محمد صلاح – ليفربول (18 هدفا)

إيرلينغ هالاند – مانشستر سيتي (16 هدفا)

كول بالمر – تشيلسي (14 هدفا)

كريس وود – نوتينغهام فورست (13 هدفا)

أليكسندر إيساك – نيوكاسل يونايتد (13 هدفا)

بريان مبيومو – برينتفورد (13 هدفا)

ماثيوس كونها – وولفر هامبتون (10 أهداف)

يوان ويسا – برينتفورد (10 أهداف).