ترجمة أقوالهم إلى أفعالهم.. رسالة «باتيلي» إلى القادة الليبيين

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إنّه على القادة الليبيين مسؤولية أخلاقية؛ لاتخاذ تدابير ملموسة في طريق إجراء الانتخابات في أقرب وقت، وأن يترجموا أقوالهم إلى أفعال.

وناشد باتيلي في تصريحات صحفية، القادة الليبيين إلى إنهاء معاناة الشعب والنظر إلى المصلحة العامة والاستجابة لرغبته في السلام والاستقرار، وفقا لتعبيره.

وأشار باتيلي إلى أنّ الانتخابات هي التي ستحقق الاستقرار والسلام لليبيا، وستجعلها تقف على قدميها كجهة فاعلة في المشهد الدولي، لافتا إلى أن ليبيا تخوض مرحلة انتقالية منذ سنوات، وقد حان وضع نهاية للمراحل الانتقالية والمضي نحو إجراء الانتخابات.

ويأتي هذا التصريح عقب حضور باتيلي، عملية المحاكاة الانتخابية التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيب، والتي أكد خلالها قدرة حكومته على تأمين الانتخابات في كل أنحاء ليبيا.