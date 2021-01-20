ترحيب أوروبي باتفاق ملتقى الحوار على آلية اختيار السلطة التنفيذية

رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ورؤساء بعثات دول الاتّحاد، بموافقة ملتقى الحوار السياسي اللّيبي على آلية اختيار سلطة تنفيذية موحدة جديدة للبلاد بأكملها.

وجاء في بيان مشترك مساء الثلاثاء: “إنّنا نشيد بأعضاء منتدى الحوار السياسي اللّيبي والممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، وفريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على جهودهم الدؤوبة وتصميمهم على تحقيق هذه النتيجة الهامّة”.

وأشار البيان إلى “أن القرار الذي تمّ اتخاذه اليوم يعدّ مهمّا لتمهيد الأرضية لما يستحقّه الشعب الليبي، والمتمثّل في حكومة انتقالية موحدة تعمل على استعادة الخدمات الأساسية العامّة وإعداد البلاد للانتخابات الوطنية التي ستجرى في 24 ديسمبر من سنة2021”.

وأعرب رؤساء البعثات عن أمله في أن ينتقل منتدى الحوار السياسي الليبي الآن بشكل سريع إلى ترشيح سلطة تنفيذية جديدة بالاستناد على الآلية المتفق عليها.

وأضاف البيان: “نحن نشجع كثيرا على إدماج المرأة ومشاركتها بشكل هادف وكامل في عملية إرساء السلام، كما أنّنا ندعم مشاركتها السياسية الفاعلة في جميع جوانب عملية السلام والحوكمة المستقبلية في ليبيا”.

وجدد البيان التأكيد على مسؤولية الأطراف المعنيّة الرئيسية في ليبيا في المضيّ قدما نحو إرساء الاستقرار في البلاد والعمل من أجل تحقيق المصلحة العامة لجميع الليبيين.

كما دعا رؤساء البعثات جميع القادة اللّيبيّين إلى اغتنام هذه الفرصة بروح توافقيّة لإيجاد حل سلمي مستدام.

ونوه البيان إلى أن ليبيا في حاجة إلى اتّخاذ قرارات عاجلة لتعزيز وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد واستعادة الخدمات العامة وتحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي.

واختتم رؤساء البعثات بيانهم بالقول: “إنّنا نقف اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى جانب الغالبية العظمى من الليبيين الذين يرفضون الوضع الراهن ويرفضون أي خيار عسكري أو خيار يتّسم بالعنف لتسوية الأزمة والقضاء على الإرهاب.. ثمّ إنّنا نشاركهم معارضتهم لجميع التدخلات الأجنبية، وندعم استعدادهم للعمل يدا بيد”.