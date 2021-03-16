ترحيب إيطالي ألماني بحكومة الوحدة الوطنية

رحبت إيطاليا وألمانيا بتنصيب حكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ونقلت وكالة “نوفا” الإيطالية عن وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، قوله في ختام لقائه مع نظيرته الألمانية أنجريت كارينباور، اليوم في العاصمة برلين، إن “بلاده تعتزم استمرار تعزيز أنشطة التعاون الفني العسكري مع وزارة الدفاع الليبية التي وقعت معها اتفاقية فنية في ديسمبر الماضي”.

وأضاف جويريني أنه سيكون هناك تركيز على تدريب وتشكيل القوات الليبية، فيما ستواصل إيطاليا ضمان الدعم الذي تقدمه لليبيا لأنشطة إزالة الألغام للأغراض الإنسانية.

وشدّد وزير الدفاع الإيطالي على أن روما وبرلين تعتبران الدور الذي تقوم به عملية إيريني الأوروبية بقيادة إيطاليا أساسي وشكل عملي لالتزام الاتحاد الأوروبي في ليبيا.