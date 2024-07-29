ترحيب جزائري باستئناف الرحلات الجوية مع ليبيا

اختتم وفد الوكالة الوطنية للطيران المدني الجزائري مهمة عمله، عقب لقاء مع المختصين بمصلحة الطيران المدنية، معبرا عبر عن تقييمه الإيجابي لإمكانيات شركة الخطوط الجوية الأفريقية والكفاءات الفنية لديها، موضحا استعداده وترحيبه باستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

حيت أوضح رئيس الوفد النتائج الأولية التي خلصت إليها مهمة التدقيق، وعبر رئيس الوفد عن تقديره العميق للمستوى المتطور للمنظومات الرقمية التي تعتمد عليها مصلحة الطيران المدني في عمليات المراقبة والمتابعة والتقييم للعناصر الأساسية لتأمين سلامة وأمن الطيران المدني.



كما أثنى على معدلات الأداء والحرص من طرف الأجهزة الأمنية المختصة بمطار معيتيقة، الذي تبين من خلال التدقيق على الإجراءات الأمنية للرحلات الدولية بالمطار.



كما أشاد بمستوى التأهيل وأدلة العمل والالتزام بتطبيق البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، وعمليات التدقيق والمتابعة الدورية التي تمارسها الإدارات والمكاتب المختصة بالمصلحة.



وتأتي زيارة الوفد الجزائري بناء على دعوة سابقة من مصلحة الطيران المدني، وذلك في إطار برنامج العمل لاستعادة شبكة الرحلات الدولية التي كانت تربط ليبيا بالدول الأخرى، وفي مقدمتها دول الجوار.

وعقب صدور تقرير مهمة الوفد ستكتمل كافة المتطلبات اللازمة للموافقة لشركات النقل الجوي من البلدين لبدء تسيير رحلاتها الجوية المنتظمة بين المطارات الليبية والجزائرية.