ترحيب عربي ودولي واسع بالموافقة على خطة إنهاء حرب غزة

توالت ردود الفعل العربية والدولية المرحّبة بإعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، والذي يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين، وتبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار.

مصر

رحبت القاهرة ببيان حماس، واعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن الموقف الجديد “يمثل فرصة لإحياء عملية السلام وإنهاء عقود من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

وأكدت مصر ضرورة إنهاء الحرب في غزة لتمهيد الطريق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أنها ستبذل قصارى جهدها مع الدول العربية والولايات المتحدة وأوروبا للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بخطة ترامب وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة.

قطر

من جانبها، رحبت قطر ببيان حماس، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري إن بلاده “تدعم جهود الرئيس ترامب الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار”، مؤكداً أن الدوحة بدأت العمل مع شركائها في الوساطة في مصر وبالتنسيق مع الولايات المتحدة “لاستكمال النقاشات حول الخطة وضمان الوصول إلى نهاية للحرب في غزة”.

ألمانيا

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن “السلام في غزة وإطلاق سراح الرهائن باتا في متناول اليد”، مضيفاً أن خطة ترامب تمثل “أفضل فرصة لتحقيق السلام في هذا النزاع”.

فرنسا

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “الإفراج عن جميع الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة باتا قريبين المنال”، واصفاً رد حماس الإيجابي على مبادرة ترامب بأنه “تطور مشجع نحو إنهاء الحرب”.

بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وصف قبول حماس بخطة ترامب بأنه “خطوة مهمة إلى الأمام”، مشدداً على “الدعم القوي لجهود الرئيس الأميركي التي جعلتنا أقرب للسلام أكثر من أي وقت مضى”.

الأمم المتحدة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عبر المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك ببيان حماس، واعتبره “مشجعاً”، داعياً جميع الأطراف إلى “اغتنام الفرصة لإنهاء الحرب المأساوية في غزة”.

إيطاليا

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم السبت، أنها تتابع عن كثب التطورات في قطاع غزة، مجددة دعمها الكامل “للجهود التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط”.

وقالت ميلوني في بيان عبر منصة “إكس”، تعليقًا على رد حركة حماس على خطة ترامب بشأن غزة: “أتابع باهتمام بالغ التطورات في غزة، وأجدد دعمي الكامل لجهود الرئيس ترامب لإحلال السلام في الشرق الأوسط”.

وأضافت: “يجب أن تكون الأولوية للجميع الآن هي وقف إطلاق النار، بما يؤدي إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن. وتظل إيطاليا مستعدة للقيام بدورها”.