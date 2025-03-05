ترحيب فلسطيني بـ«قمة فلسطين»: ندعو لتوفير جميع المقوّمات لإنجاحها

بعد الإعلان الختامي للقمة العربية الطارئة بالقاهرة، والذي أكد “على أن السلام هو خيار العرب الاستراتيجي القائم على رؤية الدولتين”، أعلنت “حماس” موافقتها على “مقترح اللجنة المصرية”.

وقالت “حماس” في بيان “نرحب بخطة إعادة إعمار غزة، التي اعتمدتها القمة العربية في بيانها الختامي، وندعو إلى توفير جميع مقومات نجاحها، كما نثمن جهود مصر في التحضير لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة”.

وأضافت “أعلنا تأييدنا لقرار تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لمتابعة ملف الإغاثة وإعادة الإعمار وإدارة غزة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية”.

بدوره، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، “سيتم إدارة مستقبل غزة من جانب لجنة غير فصائلية مؤقتا وبالتوازي سيتم تمكين السلطة الفلسطينية حتى تستطيع أن تعمل على الأرض وتتولى المهام الأمنية والمهام الخاصة بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار”.

ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالخطة المصرية، ودعا ترامب إلى “دعمها في صورتها الحالية التي لا تتضمن تهجير سكان القطاع”.

وفي حديثه أمام الجلسة الافتتاحية للقمة، قال عباس: “نود التأكيد بأننا على أتم الجاهزية لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وندعو الجميع لتهيئة الظروف لذلك”.