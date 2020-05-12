ترحيل أكثر من 300 مواطن تونسي من العالقين عبر منفذ رأس إجدير

عين ليبيا | نُشر الثلاثاء، 12 مايو 2020 - 23:35 | آخر تحديث: 12 مايو 2020 - 23:40 آخر تحديث: 12 مايو 2020 - 23:40
ليبيا
داخلية الوفاق
تذليل الصعاب على المواطنين العالقين من تونس

أعلن جهاز مباحث جوازات زوارة ترحيل أكثر من 300 تونسي من العالقين عبر منفذ رأس جدير الحدودي.

وأوضح الجهاز في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذا الإجراء جاء خلال زيارة رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد جمعة غريبة، الذي تفقد مكتب مباحث زوارة ورأس إجدير، للوقوف على الإجراءات والقرارات الصحية والأمنية الخاصة بالتعامل مع المواطنين والتونسيين العابرين من المنفذ.

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وخلال الزيارة، بحث عميد غريبة المعوقات التي تحول دون ترحيل المواطنين التونسيين العالقين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الممكن توفيرها من أجل تذليل الصعاب أمام عودتهم إلى بلادهم.

متابعة الفريق الإعلامي لجهاز مباحث جوازات زوارة لمجهودات رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب (( عميد جمعة حاجي…

Gepostet von ‎مكتب مباحث الجوازات – فرع زوارة‎ am Montag, 11. Mai 2020

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