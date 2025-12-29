ترحيل دفعة جديدة من المهاجرين «غير الشرعيين»

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تنفيذ عملية ترحيل لمجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية النيجيرية، وذلك في إطار البرنامج الوطني الذي تشرف عليه الوزارة لتنظيم ملف الهجرة غير الشرعية داخل ليبيا.

وأوضحت الوزارة أن عملية الترحيل جاءت ضمن جهودها المستمرة لمعالجة أوضاع المهاجرين غير النظاميين، وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والاتفاقيات المعمول بها، ويعزز من ضبط الحدود وحماية الأمن العام.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة شاملة تهدف إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتنظيم الوجود الأجنبي داخل البلاد، عبر إجراءات قانونية وإنسانية تراعي المعايير المعتمدة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بالهجرة غير الشرعية، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار الأمني، وتنظيم هذا الملف الحيوي.