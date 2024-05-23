ترحيل سبعة مهاجرين مصريين عبر معبر إمساعد البري

أعلن فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق، ترحيل سبعة مهاجرين غير نظاميين من الجنسية المصرية مصابين بمرض الوباء الكبدي، عبر منفذ إمساعد البري.

وأظهرت قائمة نشرها الفرع، أسماء المرحلين وهم، محمد أحمد أحمد محمد، وإبراهيم إسماعيل الفايزي محمد، وأحمد يوسف محمود دردير، مصطفى عمر محمد عمر، وخالد محمد محمود الدعتوب، وأحمد مصطفى السيد عقيلة.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة أفادت في وقت سابق، بأن 80 ألف مهاجر غير نظامي جرت إعادتهم طوعًا من ليبيا إلى دولهم الأصلية، منذ العام 2015، بدعم من برنامج العودة الإنسانية الطوعية.

وساعدت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا في تسهيل عودة المهاجرين من 49 دولة مختلفة في أفريقيا وآسيا إلى ديارهم.