ترحيل عشرات المهاجرين عبر مطار معيتيقة

تمت أمس الأحد، عملية ترحيل طوعي لعدد 53 مهاجر غير شرعي من الجنسية المصرية عبر مطار معيتيقة الدولي.

وأفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بأن ذلك يأتي ضمن الجهود المبذولة من قِبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وجاءت عملية الترحيل بالتعاون مع مكتب وزير الداخلية، ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وبالتنسيق مع السفارة المصرية بطرابلس.

وتأتي هذه الجهود لإعادة دور الأجهزة الرسمية لأداء مهامها التي تكفلها القوانين، بحسب وزارة الداخلية.