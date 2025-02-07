ترحيل عشرات المهاجرين غير الشرعيين عبر منفذ إمساعد

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية عن ترحيل عشرات المصريين من المهاجرين غير الشرعيين عبر منفذ إمساعد.

وأوضح الجهاز في بيان أنه” تم ترحيل مهاجرين غير شرعيين من الجنسية المصرية عن طريق البر عبر منفذ مساعد البري بعد إتمام إجراءات الأبعاد عن الأراضي الليبية على وثائق سفرهم لمخالفتهم القوانين المعمول بها لدى الدولة الليبية”.

وأضاف، “ولاتزال عمليات الترحيل مستمرة”.

ويأتي ذلك بعد يومين من قيام السلطات بتحرير 9 مصريين وسودانيين كانوا مختطفين لدى عصابات لتهريب البشر في طبرق.

وكشفت مصادر أن السلطات تمكنت من تحرير مهاجرين غير شرعيين من الجنسيتين المصرية والسودانية كانوا محتجزين داخل مزرعة في منطقة الوتر جنوب طبرق.

وقالت إن دوريات قوة دعم المديريات في المنطقة الغربية تمكنت من ضبط عدد من المهاجرين كانوا يستعدون للهجرة عبر البحر بمدينة زوارة، الصيف الماضي، مضيفة أنه جرى ترحيلهم إلى مصر.

وقبل عام قررت السلطات ترحيل مئات المصريين، الذين تسللوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية للعمل أو الهجرة إلى أوروبا وتحديدا إيطاليا.

وكشفت السلطات أنه تم ضبط مئات المهاجرين في مخزن إيواء بمدينة طبرق قبل سفرهم إلى إيطاليا، بينهم 25 طفلا غالبيتهم من قرية واحدة بمحافظة الشرقية شمال مصر.