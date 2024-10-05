ترحيل عشرات المهاجرين غير الشرعيين من اجدابيا

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية “فرع اجدابيا”، “عن ترحيل عشرات المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية المصرية”.

وقال الجهاز في بيان له: “تم ترحيل عدد 69 مهاجراً غير شرعي من الجنسية المصرية، عبر منفذ “امساعد” البري، ومن بين المرحلين عدد من المصابين بالوباء الكبدي”.

وبحسب البيان، “تأتي عملية الترحيل هذه في إطار الجهود التي يبذلها الجهاز للسيطرة على تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر حدود البلاد، وتنفيذاً لتعليمات رئيس مكافحة الهجرة غير الشرعية نوري الساعدي بتكثيف الحملات داخل المدينة بسبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر حدود البلاد وأغلبهم لايوجد لديهم اختام شرعية للدخول إلى البلاد، كما جاءت بمتابعة وإشراف رئيس “فرع إجدابيا” ابراهيم محمدصالح الدقن”.