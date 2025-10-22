ترحيل عشرات المهاجرين من الجبل الأخضر ضمن جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية

في إطار التعليمات الصادرة عن رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اللواء صلاح محمود الخفيفي، وبإشراف ومتابعة مباشرة من مدير فرع الجبل الأخضر، العميد رمزي رمضان الحاسي، نفذ جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عملية ترحيل شملت عدد (49) مهاجراً غير شرعي من حاملي الجنسية المصرية.

وشملت العملية ترحيل (25) مهاجراً من مركز إيواء مكتب البيضاء، و(24) مهاجراً من مركز إيواء مكتب شحات، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والطبية اللازمة. وقد تضمنت هذه الدفعة عدداً من الحالات المصابة التي جرى التعامل معها وفق الإجراءات الصحية المعتمدة لضمان سلامتهم.

جاء تنفيذ هذه العملية بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، في إطار خطة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الرامية إلى تخفيف الضغط على مراكز الإيواء، وضمان عودة المهاجرين إلى بلدانهم بطريقة آمنة وإنسانية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الوطنية المستمرة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وحماية الأمن الوطني، وتعزيز الاستقرار في البلاد.