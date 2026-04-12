«ترحيل المهاجرين وتسهيل العبور» محور مباحثات ليبية مصرية

عقد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء نورالدين أبوجريدة، صباح اليوم الأحد اجتماعاً بمقر الإدارة مع مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصلية في مصر، السفير حداد الجوهري، بحضور القائم بأعمال السفارة المصرية في طرابلس وعدد من المسؤولين من سفارة مصر ووزارتي الداخلية والخارجية والتعاون الدولي.

وجاء الاجتماع على هامش أعمال اللجنة القنصلية الليبية المصرية المشتركة التي تُعقد في طرابلس على مدى يومين، حيث ناقش الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها آليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من حاملي الجنسية المصرية بشكل طوعي، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والقانونية.

كما بحث الطرفان سبل تسهيل حركة تنقل المواطنين بين البلدين عبر منفذ منفذ أمساعد البري، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك وتيسير الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين.