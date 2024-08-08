ترحيل مئات المهاجرين في مدينة بنغازي

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ترحيل مئات المهاجرين تم ضبطهم في مدينة بنغازي، من جنسيات مختلفة.

وكشف الجهاز في بيان له، “ترحيل 126 مهاجراً غير شرعي من الجنسية المصرية، من قبل فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية “بنغازي الكبرى، منهم مصابين بأمراض معدية مثل الوباء الكبدي cB ، ومنهم من عليه قيودات أمنية وإبعاد من النيابة العامة”.

ترحيل 126 مهاجراً غير شرعي من الجنسية المصرية من قبل فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية "بنغازي الكبرى".. بتوجيهات من… تم النشر بواسطة ‏المكتب الاعلامي – رئاسة جهاز مكافحة الهجره غير شرعيه‏ في الأربعاء، ٧ أغسطس ٢٠٢٤

كما أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ترحيل 15 مهاجرا غير شرعي من الجنسية البنغلاديشية، وسوف يتم ترحيلهم عبر منفذ مطار بنينا الدولي إلى بلدهم.

تنفيذاً لتعليمات رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية "اللواء نوري الساعدي" بسرعة ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم وبتاريخ… تم النشر بواسطة ‏المكتب الاعلامي – رئاسة جهاز مكافحة الهجره غير شرعيه‏ في الأربعاء، ٧ أغسطس ٢٠٢٤

وكان فرع الجهاز بالمنطقة الجنوبية، أعلن في وقت سابق، “ترحيل 163 مهاجراً غير شرعي من الجنسية النيجيرية عبر مطار سبها الدولي إلى مطار ليقوس بدولة نيجيريا”.

وأوضح أن من “ضمن المرحلين نساء وأطفال ورجال تم ضبطهم خلال الحملات اليومية لفرع الجهاز بالمنطقة الجنوبية، منهم من يمتهن الدعارة وتعاطي المخدرات والمسكرات، ومنهم من تم تجميعهم داخل مستودعات للهجرة إلى الدول الأوروبية، كما أن من ضمن المرحلين مصابين بالوباء الكبدي وفقدان المناعة المكتسبة الإيدز”.

وشدد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، “على استمراره في ترحيل المهاجرين المخالفين لشروط الإقامة في ليبيا للحفاظ علي الأمن القومي والصحي في البلاد”.

فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الجنوبية يُرحل 163 مهاجراً غير شرعي من الجنسية النيجيرية عبر مطار سبها… تم النشر بواسطة ‏المكتب الاعلامي – رئاسة جهاز مكافحة الهجره غير شرعيه‏ في الثلاثاء، ٦ أغسطس ٢٠٢٤