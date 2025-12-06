ترحيل مجموعة جديدة من المهاجرين ضمن «البرنامج الوطني»

باشرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تنفيذ مرحلة جديدة من البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، ورحلت مجموعة من المهاجرين من الجنسية البنغلاديشية إلى بلادهم عبر مطار معيتيقة الدولي.

وأكدت الوزارة أن عملية الترحيل جرت بإشراف مباشر من وزير الداخلية المكلّف عماد مصطفى الطرابلسي، واستندت إلى استكمال جميع الإجراءات القانونية المعتمدة قبل المغادرة، واعتبرتها خطوة ضمن مسار مستمر لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت الوزارة أن عمليات الترحيل تتواصل بوتيرة يومية ضمن خطة واسعة للحد من تدفق المهاجرين عبر الأراضي الليبية، وتهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار داخل البلاد، ورفع القدرة التشغيلية للمنافذ الحدودية وتخفيف الضغط على مراكز الإيواء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات لضبط حركة الهجرة غير الشرعية وتنظيمها وفق آليات قانونية واضحة وهي تسهم في تحسين إدارة الحدود وحماية المجتمع من مخاطر الهجرة غير المنظمة وتعزيز التعاون مع دول المنشأ لضمان عودة آمنة للمهاجرين.

وشهدت ليبيا ارتفاعًا ملحوظًا في تدفقات المهاجرين خلال السنوات الماضية نتيجة اضطرابات المنطقة، ما دفع السلطات إلى إطلاق برنامج وطني يعتمد على عمليات ترحيل منظمة وإجراءات مشتركة مع دول المنشأ لتعزيز الرقابة على الحدود والحد من شبكات التهريب.