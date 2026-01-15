الداخلية تطلق رحلة جديدة لعودة «اللاجئين السوريين»

نفذت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رحلة عودة طوعية لمجموعة من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، انطلقت من مطار معيتيقة الدولي، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية المعتمدة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن البرنامج الوطني الذي تعمل عليه وزارة الداخلية لتنظيم عودة اللاجئين السوريين بصورة آمنة ومنظمة، وبما يراعي الأبعاد القانونية والإنسانية.

وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ رحلات العودة الطوعية خلال العام الجاري، في إطار خطة تهدف إلى التعامل مع هذا الملف بأسلوب منهجي يضمن وضوح الإجراءات وسلامة التنفيذ.

وأوضحت وزارة الداخلية أن عمليات العودة تُنفذ بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة، وعلى رأسها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لضمان احترام المعايير الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين، والحفاظ على كرامتهم طوال مراحل العودة.

وتسعى الحكومة عبر وزارة الداخلية، إلى توفير الدعم اللازم للاجئين الراغبين في العودة إلى بلدانهم، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والضوابط الإنسانية، بما يحقق توازنًا بين متطلبات السيادة الوطنية والالتزامات الدولية.