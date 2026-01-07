ليبيا تواصل برنامج الترحيل المنظم للمهاجرين «غير الشرعيين»

شرعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وأعلنت ترحيل مجموعة من المهاجرين من الجنسية الإريترية إلى بلادهم عبر مطار معيتيقة الدولي، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأكدت الوزارة أن الرحلة نُفذت بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فيما تتكفل وزارة الداخلية بإدارة بقية الرحلات ضمن البرنامج الوطني، وتركّز على تنفيذ عمليات الترحيل بوتيرة يومية لضمان معالجة ملف الهجرة غير الشرعية بطريقة منهجية وفعّالة.

وأضافت الوزارة أنها تعتمد آلية تنظيمية متكاملة تتضمن التنسيق مع الجهات الدولية المعنية، ومعالجة أوضاع المهاجرين وفق ضوابط قانونية وإجرائية واضحة، مع الإبقاء على الجهود الأمنية والإدارية الداعمة لاستقرار البلاد.

هذا وتسعى ليبيا لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية عبر برامج ترحيل منظمة ودعم التعاون الدولي مع المؤسسات المختصة، وتركّز الجهود الحكومية على تقليص الضغوط الإنسانية والأمنية والاقتصادية المرتبطة بتدفق المهاجرين.

ويهدف البرنامج الوطني إلى تنظيم إجراءات العودة، إدارة الحدود، ومكافحة الشبكات غير القانونية، بما يضمن معالجة الملف بطريقة قانونية ومنهجية مع حماية حقوق المهاجرين والالتزام بالاتفاقيات الدولية.