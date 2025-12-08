ترحيل مهاجرين عبر مطار معيتيقة في إطار البرنامج الوطني للهجرة

رحلت وزارة الداخلية اليوم مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية السورية عبر مطار معيتيقة الدولي، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الصدد.

وتندرج هذه الرحلة ضمن البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين، الذي تنفذه الوزارة بهدف معالجة ملف الهجرة غير الشرعية بطريقة منظمة وداعمة لجهود الدولة في إدارة هذا الملف، بما يتماشى مع المعايير القانونية المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن الرحلة تم تنفيذها بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مشيرة إلى استمرار تنفيذ الرحلات اليومية المخصصة ضمن البرنامج لضمان معالجة هذا الملف بشكل منهجي وفعال.