ترحيل مهاجرين غير شرعيين ضمن البرنامج الوطني للترحيل

تتواصل عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ضمن البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذي تنفذه وزارة الداخلية، ويستهدف تنظيم أوضاع الهجرة غير القانونية وإعادة المهاجرين إلى بلدانهم وفق إجراءات قانونية معتمدة.

وترحّل وزارة الداخلية مجموعة من المهاجرين من الجنسية التشادية عبر مطار معيتيقة الدولي إلى بلادهم، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها والتأكد من الجوانب التنظيمية المرتبطة بعملية الترحيل، في إطار التنسيق مع الجهات المختصة.

وتؤكد هذه الإجراءات استمرار الجهود الأمنية والإدارية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية، وضبط حركة الدخول والإقامة، والحفاظ على متطلبات الأمن الإنساني والقانوني، بما يضمن تطبيق القوانين والالتزامات الإنسانية ذات الصلة.

يشكل ملف الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات الأمنية والإنسانية في ليبيا، بالنظر إلى موقعها الجغرافي ومسارات العبور عبر البحر المتوسط نحو أوروبا. وتشهد البلاد منذ سنوات تنفيذ برامج حكومية متعددة تهدف إلى الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية، وتنظيم عمليات الترحيل بالتنسيق مع الدول المعنية والمنظمات الدولية، مع التركيز على حماية حقوق المهاجرين وضمان تطبيق الإجراءات القانونية.