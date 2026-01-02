الداخلية تعلن ترحيل مهاجرين جدد ضمن «البرنامج الوطني»

رحّلت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية البنغلاديشية عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي، ضمن البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن عمليات الترحيل مستمرة في إطار معالجة ملف الهجرة غير الشرعية، والحد من تدفق المهاجرين عبر الأراضي الليبية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل البلاد، وتنظيم الوجود الأجنبي وفق القوانين الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة تنفذها الأجهزة المختصة، وتشمل الجوانب الأمنية والقانونية والإنسانية، بما يضمن احترام القوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.

وتواجه ليبيا تحديات متزايدة مرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية بسبب موقعها الجغرافي على طرق العبور نحو أوروبا، ما دفع السلطات إلى إطلاق برامج وطنية للترحيل الطوعي والقسري للمهاجرين غير النظاميين، بالتوازي مع تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، بهدف الحد من الظاهرة وتقليص آثارها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.