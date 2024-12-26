ترحيل مهاجرين غير شرعيين من النيجر

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عن تنفيذ أول عملية ترحيل لمهاجرين غير شرعيين من النيجر، بعد سنوات من التوقف.

وأوضح الجهاز في بيان نشره عبر حسابه على “فيسبوك” أن “عملية ترحيل المهاجرين جرت الأربعاء من داخل مكتب الترحيل التابع للجهاز بحضور القائم بأعمال سفارة النيجر”.

وأضاف الجهاز أنه “تم نقل المهاجرين عبر منفذ التوم البري بعد استكمال إجراءات الإبعاد عن الأراضي الليبية، استنادا إلى مخالفتهم للقوانين الليبية”.

وأشار الجهاز إلى هذه الخطوة جاءت بجهود مباشرة من رئيس الجهاز وبالتنسيق مع سفارة النيجر في ليبيا، مؤكدا أن عمليات الترحيل ستستمر في الأيام المقبلة ضمن الجهود الرامية لتنظيم ملف الهجرة غير الشرعية.