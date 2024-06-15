ترحيل مهاجرين نيجيريين من براك الشاطئ

أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اليوم السبت، ترحيل مهاجرين غير نظاميين من براك الشاطئ، إلى النيجر عبر الطريق البري.

وجرى ضبط هؤلاء المهاجرين داخل مخابئ للاتجار بالبشر، وأكد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الجنوبية، اللواء عبدالرحمن الأنصاري، الاستمرار في ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم وفق ضوابط القانون الليبي.

وفي أبريل الماضي، جرى ترحيل 26 مهاجرا مصريا، عبر منفذ امساعد البري إلى مصر، كما أعلن فرع الجهاز في بنغازي إيقاف 1507 مهاجرين خلال يناير الماضي.