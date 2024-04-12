ترحيل مهاجرين نيجيريين من بنغازي

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، عن ترحيل 30 مهاجرا نيجيريا من مدينة بنغازي.

وذكر الجهاز في بيان على صفحته في “فيس بوك”، أن عملية الترحيل تمت بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.

وتأتي هذه العملية بعد ترحيل (26) مهاجرا مصريا عبر منفذ إمساعد البري إلى مصر يوم الإثنين الماضي.

وفي يناير الماضي، أعلن فرع الجهاز في بنغازي إيقاف (1507) مهاجرين.

وفي ذات السياق، كشف تقرير أمني إيطالي عن وصول (157) ألفا ، و (551) مهاجرا غير نظامي إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط خلال عام 2023.

وتصدرت تونس قائمة الدول التي يتدفق منها المهاجرون نحو السواحل الإيطالية خلال السنة ذاتها بعدد (97667) مهاجرا، تليها ليبيا (51986) مهاجرا، وتركيا (7153) مهاجرا.

وشهد شهر أغسطس ذروة أعداد الوافدين في عام 2023، حيث وصل (25) ألفا، و (673) مهاجرا بمعدل (828.16) مهاجرا يوميا.

بتاريخ الأمس الثلاثاء الموافق 2024/4/9 ترحيل مهاجرين غير شرعيين من جنسية نيجيريا نسأل الله التوفيق والسداد تم النشر بواسطة ‏جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – ليبيا‏ في الأربعاء، ١٠ أبريل ٢٠٢٤