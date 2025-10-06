ترحيل مواطنين فرنسيين ويونانيين وإيطاليين من «أسطول الصمود»

أفادت وسائل إعلام فرنسية أن أكثر من 70 ناشطًا من “أسطول الصمود” المؤيد لفلسطين، بمن فيهم الناشطة غريتا ثونبرغ، سيغادرون إسرائيل اليوم الإثنين.

ووفقًا للتقارير، سيتم نقلهم جواً إلى اليونان، ومن هناك سيعودون إلى أوطانهم. تشمل الجنسيات التي ستغادر اليوم 28 فرنسيًا، 27 يونانيًا، 15 إيطاليًا، وتسعة سويديين.

وفي 5 أكتوبر، عاد أكثر من 20 ناشطًا إسبانيًا من إسرائيل بشكل فردي، بينما في الثالث من أكتوبر، تم ترحيل أربعة إيطاليين من “أسطول الصمود”.

وكان الأسطول تعرض لعمليات اعتراض من البحرية الإسرائيلية في 2 أكتوبر، حيث تم تحويل سفن الأسطول إلى ميناء أشدود في إسرائيل، قبل أن يتم ترحيل المشاركين إلى بلدانهم.

هذا ويتكون “أسطول الصمود” من أكثر من 40 سفينة، ويشارك فيه نشطاء من مناطق مختلفة حول العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا.

وكان هدف الأسطول إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، إلا أن السلطات الإسرائيلية كانت قد حذرت من وصول السفن إلى السواحل الفلسطينية.

وعلى الرغم من هذه التحذيرات، استمر النشطاء في محاولة الوصول إلى غزة، مما اعتبرته إسرائيل خطوة استفزازية تهدف إلى إثارة حملة دعاية ضدها.

قناة عبرية: ناشطة من أسطول الصمود تعض موظفة في سجن إسرائيلي

ذكرت قناة “كان” التلفزيونية الإسرائيلية أن ناشطة من أعضاء أسطول الصمود قامت يوم 5 أكتوبر الجاري بعض موظفة طبية أثناء مرافقتها إلى سجن إسرائيلي بعد إجراء فحص طبي روتيني.

وأوضحت القناة أن الناشطة تحمل الجنسية الإسبانية، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراحها وترحيلها من إسرائيل يوم الاثنين.

وأصابت الناشطة الموظفة بجروح طفيفة تلقت على إثرها العلاج الطبي في مكان الحادث، فيما استدعت الشرطة الإسرائيلية لتوقيف الناشطة، مؤكدة أنها “تأخذ أي عنف ضد موظفي السجون على محمل الجد وتتعامل مع مثل هذه الحالات وفق القانون”.