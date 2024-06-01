ترحيل مواطن ليبي من مالطا أدين بخطف طائرة

رحلت الشرطة المالطية، أمس الجمعة، مواطنا ليبيّا أدين باختطاف طائرة تابعة للخطوط الجوية الإفريقية عام 2016.

وقالت صحيفة “تايمز أوف مالطا” إن المواطن الليبي قضى عقوبة السجن في مالطا لمدة 8 سنوات، بعد إدانته بالاختطاف والإرهاب، وظل محتجزا لأنه لم يتعاون مع الشرطة، مشيرة إلى أن لن يسمح له بدخول مالطا أو أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

واختطفت الطائرة، في ديسمبر 2016 من قبل مواطنين ليبيين باستخدام أسلحة مزيفة، وكان على متنها 120 راكبًا، عندما كانت في رحلة داخلية من سبها إلى طرابلس قبل تحويل مسارها إلى مالطا.

وأشارت الصحيفة إلى أن طائرة الخطوط الجوية الأفريقية من طراز A320، خطفت في المجال الجوي الليبي من قبل شخصين يزعمان أنهما من جماعة مؤيدة لزعيم النظام السابق معمر القذافي، في ديسمبر 2016.