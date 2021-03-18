ترحيل 10 نساء و14 طفلاً من أبناء عناصر «داعش» إلى تونس

أفاد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، بترحيل 10 نساء و14 طفلا من أبناء عناصر تنظيم “داعش” الذين تم القبض عليهم في عملية البنيان المرصوص في مدينة سرت إلى تونس.

وقال الصور في تصريح تلفزيوني، إن عملية التسليم التي تمت عبر معبر رأس إجدير، تعد الثانية لنساء وأطفال عناصر التنظيم من الجنسية التونسية بناء على الاتفاقية المبرمة بين السلطات القضائية والأمنية الليبية والتونسية.

وكان الصور قد أعلن قبل أسبوع ترحيل الدفعة الأولى من نساء وأبناء تنظيم “داعش” وضمت 3 نساء و5 أطفال، مؤكدا أن مكتب النائب العام لا يُمانع في تسليم كل زوجات عناصر التنظيم وأطفالهن ماعدا المتهمات منهن في قضايا تنظر في المحاكم الليبية.

من جهته أفاد جهاز الشرطة القضائية، بترحيل المجموعة الأخيرة من نزيلات مؤسسة الإصلاح والتأهيل النساء من الجنسية التونسية والمتهمات في قضية تنظيم “داعش” واللائي تم القبض عليهن في مدينة سرت في عملية البنيان المرصوص حيث كان عددهن 10 نزيلات وعدد 14 طفل تم ترحيلهن هن وأطفالهن عن طريق معبر رأس إجدير الحدودي حيث قامت السلطات التونسية باستلامهن.

تم هذا اليوم الخميس الموافق 18 مارس 2021 ترحيل المجموعة الاخيرة من نزيلات مؤسسة الاصلاح والتأهيل النساء من الجنسية… تم النشر بواسطة ‏جهاز الشرطة القضائية Judicial Police Authority‏ في الخميس، ١٨ مارس ٢٠٢١