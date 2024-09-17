ترحيل 150 مهاجر تشادي في الكفرة 

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الكفرة، الإثنين، عن ترحيل 150مهاجرا غير شرعي من الجنسية التشادية، في إطار الحملات اليومية لمكافحة الظاهرة والقضاء عليها.

وقال المكتب الإعلامي- رئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر صفحته الرسمية، تنفيذاً لتعليمات رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء نوري الساعدي بسرعة ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم، قام فرع الكفرة اليوم الإثنين، بترحيل أكثر من 150 مهاجر غير شرعي من الجنسية التشادية إلى دولة تشاد حيث تم ضبطهم من خلال الحملات اليومية التي يقوم بها الفرع، ولاتزال عمليات الترحيل مستمرة بشكل يومي.

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وكان أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طبرق، الأحد، عن ترحيل 121 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، في إطار الجهود في مكافحة الظاهرة والقضاء عليها.