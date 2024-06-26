ترحيل 174 مهاجرا غير شرعي من الجنسية النيجيرية

رحّل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، 174 مهاجرا غير شرعي من الجنسية النيجيرية إلى بلادهم بشكل طوعي عبر مطار معيتيقة الدولي.

وقال محمد بريدعة، مساعد الشؤون الأمنية بجهاز مكافحة الهجرة الشرعية في حديثه لـ RT إن المجموعة المترحلة تشمل أطفالا ونساء ورجالا.

وأشار بريدعة إلى أن “عملية الترحيل تمت ضمن إطار التعاون المستمر بين ليبيا والسلطات النيجيرية، وذلك لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم”.

وتستمر عمليات الترحيل الطوعي بهدف التعامل مع مشكلة الهجرة غير الشرعية بشكل فعال وتقديم الدعم اللازم للمهاجرين الراغبين في العودة إلى أوطانهم.

وفي سياق منفصل، شارك وفد رسمي من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية بصفة مراقب وبدعوة من وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء في المؤتمر الإقليمي الثاني لكبار المسؤولين بعنوان “تعزيز نهج تعاوني للحماية الدولية للأشخاص المستضعفين على طول طرق الهجرة بمن فيهم النساء والأطفال” والذي عقد في لاهاي هولندا خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو الجاري.

وركزت جلسات المؤتمر على “تعزيز التعاون بين الدول الأوروبية ودول شمال أفريقيا لإيجاد أفضل السبل لتوفير الحماية للمهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم عبر طرق الهجرة.

ويأتي المؤتمر ضمن المشروع التجريبي الإقليمي لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء لدول شمال إفريقيا والنيجر (RPP).