ترحيل 23 مهاجراً مصرياً من درنة.. إجراءات صحية وقضائية مشددة

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع درنة عن تنفيذ عملية ترحيل لـ 23 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية المصرية عبر منفذ أمساعد البري، وذلك بتوجيه من رئيس الجهاز اللواء عبدالرحمن الأنصاري، وبإشراف رئيس الفرع عقيد رمضان سلامة.

وأوضح الجهاز أن من بين المرحلين حالة واحدة مصابة بالتهاب كبدي تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة بشأنها، كما تم استبعاد مهاجر واحد بناءً على قرار النيابة العامة. أما باقي المرحلين، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وأكد فرع درنة استمرار جهوده في ضبط وتنظيم أوضاع المهاجرين بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة، حرصًا على تنظيم الحدود وتأمينها.