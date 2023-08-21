ترحيل 486 مهاجراً طوعاً إلى بلدانهم

أعلن وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، ترحيل 486 من المهاجرين غير الشرعيين طوعاً إلى بلدانهم منهم 294 من الجنسية المصرية و192 من الجنسية النيجيرية بالتعاون والتنسيق مع السلطات ببلدانهم.

وأضاف الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، أن 332 مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن عدد من المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم تم ضبطهم بالحدود الليبية التونسية، وذلك بعد الاتفاق مع الجانب التونسي بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين.

وقال وزير الداخلية إن ليبيا تدفع فاتورة ضخمة جراء الهجرة غير الشرعية وهي بلد عبور وليست مقصدا للمهاجرين، لافتا إلى أن هناك عدد من المهاجرين مصابين بأمراض خطيرة ومزمنة ما يشكل خطرا على أمن المواطنين وسلامتهم لوجود عدد منهم يشتغلون داخل المنازل خاصةً من النساء.

وأشار الطرابلسي إلى أن وزارة الداخلية أطلقت منذ مدة حملة أمنية موسعة بمشاركة الأجهزة الأمنية ذات العلاقة بعد التنسيق مع مكتب النائب العام لضبط تجار البشر والضالعين في هذه الجرائم وإحالتهم إلى القضاء، مؤكدا أنه سيتم تكثيف هذه الجهود في الفترة القادمة.

ودعا الوزير المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إلى مساعدة الدولة الليبية للحد من هذه الظاهرة التي أنهكت كاهل الدولة بوجود أعداد كبيرة من المهاجرين مشيرا إلى أن كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية تبذل جهودا لمكافحة هذه الظاهرة وإنقاذ المهاجرين من عرض البحر والصحراء.

قام وزير الداخلية المكلف لواء "عماد مصطفى الطرابلسي" اليوم الاثنين بزيارة لمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رافقه… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الاثنين، ٢١ أغسطس ٢٠٢٣

وزير الداخلية المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الاثنين، ٢١ أغسطس ٢٠٢٣