ترحيل عشرات المهاجرين المصريين من ليبيا

نفذ فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة البيضاء، تحت إشراف مدير الفرع وتوجيهات رئيس الجهاز، عملية ترحيل 49 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية المصرية عبر منفذ أمساعد البري، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني أن المترحلين شملوا:

3 حالات مصابة.

31 مهاجرًا صدرت بحقهم قرارات إبعاد من النيابة العامة.

7 مهاجرين ضبطوا لدخولهم الأراضي الليبية بطرق غير قانونية، بينهم 2 نساء و6 أطفال تم ضبطهم لممارسة التسول داخل المدينة.

وأشار المكتب إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الجهاز المستمرة لتنظيم أوضاع الوافدين ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وضمان الالتزام بالقوانين الليبية، بما يعكس حرص الدولة على حفظ الأمن والاستقرار.

وتشهد ليبيا منذ سنوات تحديات كبيرة في مجال الهجرة غير الشرعية نتيجة موقعها الجغرافي على البحر الأبيض المتوسط، ما يجعلها طريقًا رئيسيًا للمهاجرين إلى أوروبا.

وتسعى السلطات من خلال عمليات الترحيل وتنظيم أوضاع الوافدين إلى السيطرة على التدفقات وتحقيق توازن بين ضبط الأمن وحماية حقوق المهاجرين وفق القانون.