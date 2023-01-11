أعلنت السفارة التشادية في ليبيا، اليوم الأربعاء، ترحيل 85 مواطنا تشاديا إلى بلادهم، بعد إنهائهم مدة الأحكام الصادرة بحقهم بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وأفادت السفارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن عملية الترحيل تمت بالتنسيق بين سفارة جمهورية تشاد لدى ليبيا وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيت تم التعرف عليهم من قبل السفارة وإصدار وثائق سفر لهم لتسهيل عودتهم برًا إلى بلادهم.

وتقدمت السفارة بالشكر والتقدير إلى الجهات الليبية المختصة ومنها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وإدارة مباحث الجوازات على التعاون الجيد والتنسيق المتبادل لتسهيل عودة مواطنيها إلى وطنهم بسلام.