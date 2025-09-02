ترحّيل مهاجرين «غير شرعيين» من الجنسية النيجيرية

في إطار الجهود المتواصلة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، قام مكتب الترحيل بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اليوم الثلاثاء، بترحيل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من حاملي الجنسية النيجيرية، وذلك عبر مطار معيتيقة الدولي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الجهاز لتنظيم عمليات الترحيل الطوعي وضمان العودة الآمنة للمهاجرين، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة، بما يساهم في التخفيف من الأعباء الأمنية والإنسانية المرتبطة بهذه الظاهرة.

وأكدت وزارة الداخلية التزامها بمواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالتصدي لملف الهجرة غير الشرعية، بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار، واحترام حقوق الإنسان، وفق القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المعتمدة.