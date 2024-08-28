ترشيح «بافل دوروف» لنيل جائزة «نوبل للسلام»

أعلن رئيس الجامعة الأوراسية الدولية كونستانتين كليمينكو، “أنه تم ترشيح مؤسس “تلغرام”، رجل الأعمال “بافل دوروف” لجائزة نوبل للسلام”.

وكتب “كليمينكو” في مدونته على Telegram: “برأيي، “دوروف” يستحق جائزة نوبل للسلام، لذلك أرسلت اقتراحا رسميا إلى لجنة نوبل لمنحه هذه الجائزة”.

وأشار إلى أن “وثائق الترشيح لمؤسس “تلغرام” قد حظيت بدعم ممثلين عن العديد من الجامعات والمنظمات الاجتماعية من آسيا وإفريقيا، بالإضافة إلى ذلك، أكد “كليمينكو”، أنه يعتبر “دوروف” زعيما لعصر التقنيات الرقمية الجديدة في العالم، كما دعا دوروف للمشاركة في اللجنة المنظمة لمنتدى “بريكس” للاستثمارات في دبي”.

يذكر أن “بافيل دوروف” اعتقل في مطار “لو بورجيه” بباريس يوم 24 أغسطس الجاري.