ترشيح «ترامب» لنيل جائزة «نوبل للسلام» بشروط!

أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، “عن استعداد مينسك لترشيح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام إن تمكن من وقف الحروب المنخرطة فيها بلاده حول العالم”.

وبحسب وكالة “بيلتا”، أشار لوكاشينكو، “إلى وعد “ترامب” خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحروب بما في ذلك في أوكرانيا”، وقال: “إذا فعل ذلك، فسنرسل التماسا من جابنا لحصوله على جائزة نوبل”.

ووصف رئيس بيلاروس “ترامب” بالقوة، وقال: “بغض النظر عن شعوري تجاهه، فما يقوم به هو عمل رائع، أطلقوا النار عليه، وضغطوا عليه، وأرادوا وضعه في السجن، لكنه مر على ذلك جميعا كالبلدوزر وهذا إنجازه باسم الشعب الأمريكي. أما كامالا هاريس فهي امرأة بطولية، لا يتعين عليها أن تبكي، فالولايات المتحدة لم تنضج بعد بما يكفي لانتخاب امرأة رئيسة لها، ولا ينبغي لها أن تبكي تحت أي ظرف من الظروف”.