ترشيح سلوفاكي لتولي مهام مبعوث أممي إلى ليبيا

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، أعضاء مجلس الأمن الدولي اعتزامه نقل ممثله الخاص في لبنان يان كوبيش ليتولى منصب الممثل الأممي الخاص في ليبيا.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن مصادر دبلوماسية قولها، إن الأمين العام أرسل خطابا رسميا في هذا الصدد لرئيس مجلس الأمن الدولي السفير طارق الأدب والذي تتولي بلاده تونس الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن الشهر الجاري.

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن اسمها أنه “أمام أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) مهلة حتى الساعة الخامسة مساء غد الجمعة بتوقيت نيويورك للتعبير عن اعتراضاتهم على هذا التعيين، إن وجدت”.

وأعلن أمين عام الأمم المتحدة في تقرير تقدم به لمجلس الأمن الأحد الماضي، حزمة من الخطوات التي وصفها بالضرورية من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، والدور الذي يمكن أن تؤديه البعثة الأممية في هذا البلد مستقبلا.

يُشار إلى أن يان كوبيش هو دبلوماسي سلوفاكي يعمل حاليا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، منذ يناير2019، وهو من مواليد 1952، وحاصل على شهادة في العلاقات الاقتصادية الدولية من معهد موسكو الحكومي للشؤون الدولية، ويجيد اللغات السلوفاكية والتشيكية والإنجليزية والروسية، كما يتحدث بعض الفرنسية.

وعمل كوبيش كممثل خاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) من 2015 إلى 2018، والممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما) من 2011 إلى 2015.

وفي ديسمبر الماضي، أبلغ مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتذاره عن تولي منصب المبعوث الخاص إلى ليبيا.

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك “إن الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أنه لن يتمكن من تولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا العام المقبل لأسباب شخصية وعائلية وأنه عندما ينتهي دوره الحالي في 31 ديسمبر سوف يستقيل من الأمم المتحدة”.

وأشار دوجاريك إلى أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز ستواصل هذا الدور.

وكان من المقرر أن يُصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قرار تعيين ملادينوف في المنصب الجديد، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.